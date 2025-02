Koerad on paljude silmis parimad sõbrad, aga neis loomakestes peitub ka üllatavalt õrn hing. Hämmatav on see, et isegi paljud loomaomanikud ei tea, mida koer tegelikult kardab rohkem kui midagi muud maailmas. Ei, see pole välk ega vali müra nagu arvatakse. Koera jaoks on suurim traagika hoopis...