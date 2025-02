INTERVJUU IKEA disainer David Wahl: meil on rahvaga «armastan-vihkan» suhe

IKEA-s töötades on Wahl loonud mitmeid tähelepanuväärseid tooteid. Näiteks disainis ta 2014. aasta IKEA PS kollektsiooni jaoks reguleeritava kujuga rippvalgusti, mis oli inspireeritud ulmefilmidest. Selle lambi kuju ja valguse tugevust saab muuta, tõmmates nöörist. Teine märkimisväärne toode on STARKVIND õhupuhastiga laud, mis ühendab endas lihtsa Skandinaavia stiili ja kaasaegse õhufiltreerimistehnoloogia. Wahl soovis luua õhupuhasti, mis oleks nii funktsionaalne kui ka visuaalselt atraktiivne.

Lisaks on ta disaininud RIGGAD LED-töölambi, millel on integreeritud juhtmevaba laadimisfunktsioon, võimaldades nutiseadmeid mugavalt laadida. See lamp pälvis 2016. aastal iF Design Awardi. Wahli disainitöö keskendub funktsionaalsusele, kuid ta ei unusta ka vormi olulisust, püüdes luua nutikaid tooteid, mis sobivad igapäevaellu, kirjutab Remodelista.