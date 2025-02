Kas oled kunagi mõelnud, mida õpetajad vabal ajal teevad – siis, kui ei ole vaja kontrolltöid parandada ega Pythagorase teoreemi õpilastele selgeks teha? Mõned veedavad aega raamatuid lugedes, mõned aiatöid tehes… ja siis on need, kes otsustavad vallutada mägesid. Jah, päriselt! On üks äge Viljandimaa õpetajate kamp, kes on juba mitu viimast aastat vahetanud kriidi ja tunnikavad matkasaabaste ja jääkirka vastu, ning tõestanud, et koolielu kõrval on neil veel üks ühine kirg – mäetippude vallutamine.