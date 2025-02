ANDEKAS LEMMIK Väike koerake õppis kiirelt selgeks üle 30 triki ja näitab videos oma oskused ette

«Ta üllatab mind kogu aeg!» kiidab koerte treenimisega tegelev Daisy Pae ühte oma lemmikutest, kes on väga andekas trikimeister. Daisy perre kuulub kokku kolm vahvat papillon'i, kes kinnitavad fakti, et see on tõepoolest üks maailma kõige targemaid tõuge.

«Papillon'id paistsid mulle silma juba 2010. aastal, kui nägime ühte isendit Pärnus koerte näitusel. Sellest ajast saadik on see tõug olnud just minu tõug,» räägib koeraomanik Daisy, kelle peres sirgub nüüdseks kolm selle tõu esindajat: Diva (7), Prim (3) ja Nessie (10). Vahva kolmik jäi Lemmiku portaalile silma viimati korraldatud jõulufotode konkursil ja nad võitsid auhinna, mille pani välja PetCity.

Konkursil osalenud foto: Diva, Nessie ja Prim kuuse ees kinke ootamas. Foto: Erakogu

Papillon on Daisy sõnul ülilahe ja universaalne tõug, kellega saab teha nii aktiivset sporti kui ka lõõgastuda diivanil teki all. «Neid on kahte sorti – papillon, kellel on püstised kõrvad ja phalene, kellel on lontis kõrvad,» selgitab ta. Pesakonnas võib sündida mõlemaid, kui geneetiline soodumus on.

Vaata videost, kui hästi neil kingipaki avamine välja tuli:

«Tegu on üpris terve tõuga, kellel on karvahooldus keskmine. Papillon on maailma targimate tõugude edetabelis esikümne hulgas. Nad on lihtsasti õpetatavad, aga vajavad siiski palju koduseid reegleid ning sotsialiseerumist, et nendest kasvaks tubli koer. Unustada ei tohi ka, et tegu on keskmisest häälekama tõuga, on alati erandeid, kuid haukuda neile meeldib,» selgitab perenaine.

Fotokonkursi võitjad kingipakki avamas. Foto: Erakogu

Aga saame lemmikutega ka lähemalt tuttavaks.