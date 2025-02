NÄDALA RETSEPTID Õnne Eestile, kiitus kilule! Kiluideid pidupäevalauale

Must leib või, vürtsikilu ja keedumunaga kuulub Eesti võileivaklassikasse, aga on peategelaseks ka vabariigi aastapäeva peolaual küll kodudes, küll presidendi vastuvõttudel. Rukkileiva, muna ja kilu kombinatsioonis on erilist umamisust, see on lausa jumalik kooslus, sõnas mõne aasta eest Postimehes Eesti Peakokkade Ühenduse president ja endine presidendi kantselei peakokk Taigo Lepik. Siiski, suurtel iseseisvuspäeva pidudel käivad kokad selle kooslusega loomingulisemalt ümber, veeretades suupistevaagnatele rukkileiva ja vürtsikilu trühvleid või pannes porrupesasse kilu ning suitsutatud vutimuna.