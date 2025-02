NÄDALA TALVEAED Apelsinimaja tagasitulek

Õigupoolest on isegi omamoodi veider, et Peeter I tellimusel Rooma paavsti ihuarhitekti Nicola Michetti projekteeritud Kadrioru lossipargi kompleksi koosseisus pole olnud silmapaistvat oranžeriid ehk apelsinimaja, nagu me teame Euroopa analoogidest. Käis ju isevalitseja Peeter I ehitus- ja pargikunsti vallas end harimas Euroopa parimate näidete varal ning rakendas nähtut innukalt kohe ka oma kodumaal, sh pärast Põhjasõda Vene võimu alla läinud Eesti aladel.