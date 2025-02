Ramaadaniaegne Maroko on omamoodi kogemus, mille eest saab kindlasti olla tänulik. Maroko on vägagi islamimaa ja seal on islam ka ametlik konstitutsioonijärgne riigiusund, seega usupühadesse suhtutakse Marokos täie tõsidusega. Et kogeda ramadaanipaleti tervikut, piisab kahenädalasest reisiajastusest otse ramadaani südamesse.