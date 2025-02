Seda, et eestlasele meeldib reisida, ei tule ilmselt kellelegi üllatusena. 2024. aastal statistikaameti poolt avaldatud andmetest selgus, et näiteks aastal 2023 tehti puhkuse eesmärgil ligi 1,7 miljonit siseriiklikku reisi ja 980 000 välisreisi. Nagu arvata võib, on kõige populaarsemad sihtriigid meie naabermaad (va üks idas), kuid käidi ka agaralt Itaalias ja Hispaanias.