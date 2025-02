Kaalulangetusravimite populaarsus on viimaste aastate jooksul kiiresti kasvanud. Selle aja jooksul on ravimeid ja nende mõju inimeste tervisele ka palju rohkem uurida jõutud ja vaikselt hakkab juba tunduma, et kaalulangetusravimiga on võimalik ravida peaaegu kõike.