Eile, 24. veebruaril kogunesid sajad Tenerifel elavad või reisivad eestlased kokku, et üheskoos tähistada Eesti Vabariigi 107. aastapäeva. Kuigi kodumaast lahutab neid ligikaudu 6000 kilomeetrit, ei ole see kaugus vähendanud nende patriootlikkust ega armastust Eesti vastu. Vastupidi, siinne eestlaste kogukond, eesotsas Ten-Estiga, on loonud ühtehoidva ja aktiivse kommuuni, mis korraldab regulaarselt mitmesuguseid üritusi, väljasõite ja koosviibimisi.