PIKA ELU SALADUS Need 10 toitu võivad olla põhjuseks, miks mõned elavad kauem kui 100 aastat

Toitumine mängib vananemisprotsessis olulist rolli. Teadlased on seetõttu juba aastaid uurinud toiduaineid ning nende seost pika eluaega. Selgub, et kõrge elueaga inimesed ei järgi rangeid dieete, kuid nende toitumine põhineb tervislike toiduainete tasakaalustatud tarbimises. Alljärgnevad kümme toiduainet on kõik, mida vajad, et elada k​õrge elueani.