Aastaid märkamatuks jäänud varjupaiga kass võitis kiiresti uue peremehe südame: kõik loomad vajavad armastust

«Ausalt öeldes, ma ei teagi kust mujalt kassi saada. Tänapäeval on kõigil kassid steriliseeritud, nii et naljalt enam keegi kassipoegi ei jaga,» räägib Sussi uus omanik Liivar, miks otsustas kodu pakkuda just varjupaiga kassile. Varjupaigast kassi võtmine on tema sõnul igati lihtne ja mugav, sest kodulehel on väga detailne info välja toodud.

Liivar otsis parajasti oma isasele kassile mängukaaslast leida. Ta soovis kodu pakkuda just kassile, kes on pidanud väga kaua ootama. «Kassi valimine on alati raske, kuna nad on kõik armsad. Seetõttu vaatasime eelkõige kasse, kes olid varjupaigas kõige kauem olnud. Tähtis oli ka see, et kass oleks emane ja kindlasti steriliseeritud,» rääkis ta.