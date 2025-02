Samal ajal kui Orm Oja on toonud Lõuna-Korea toidud eestlastele lähemale ning noored saavad tänu interneti laiale haardele sukelduda K-popi maailma, on kümne miljoni elanikuga Soulil pakkuda ka midagi, mida on raske otse koju kätte toimetada. Selleks on erootiline muusikal, millest on viimase kolme aasta jooksul saanud eksklusiivne trend.