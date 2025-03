NAISTEJUTUD Šokeeriv ilulõikus – naise kunstrinnad hakkasid sees ringi keerama. «Kas see ongi ok, et rind on veits lömmis?»

Siis kui ma saan teha seda, mida ma tahan ja olla seal kus ma tahan. Käisin hiljuti seljakotiga Hispaanias ja magasin autos tagaistmel või telgis - vot seal ma magasin ilma unerohuta ja tundsin, et olen õiges kohas, õige taeva all.

Sa andsid praegu väga hea retsepti – ei tohi iseendaga vastuollu minna. Igaühel on õigus muuta kogu oma elu, sest see on sinu unikaalne kogemus. Meie kõrval on väga palju inimesi kes tahaksid su elu kaaperdada ja ise otsuseid langetada, ärge laske neil seda - see võib koledasse kohta võib välja viia.

Just, minuga juhtus nii. Ma ei tunne enndast ka praegu veel kodus – mul on sinna veel minna. Alati saab paremini, aga tegelikult on kõik ju hästi.

Triinu Raudsepp on naine, kellest mööda ei vaata. Kuid särava välimuse varjus on tundlik ja õrn sisemaailm.

Kes on Triinu Raudsepp?​

Triinu Raudsepp on karaktermodell ja loovhing. «Ma tunnen end kõige paremini säravate, andekate, ambitsioonikate ja hulljulgete loominguliste inimeste keskel,» ütleb Triinu. «Ma tunnen, et kuulun sinna. Suhtlemine on minu element. Ideid on mul ülevoolavalt palju, julgusest pole siiani kunagi puudust tulnud ning energiat midagi ära teha on külluses. Muutust on mu ellu vaja!» Triinu on elu suhtes põnevil ja avatud, ta otsib uusi huvitavaid väljakutseid ja tööalast rakendust. Igapäevatööd teeb ta aga hoopis maalri ja sisekujundajana.

Leia karaktermodell Triinu Raudsepp Facebookist ja Instagramist.

«Minu soovitus kõigile on: julge olla see, kelleks loodud oled. Jah, meile surutakse seda peale, aga keskpärasem, nähtamatum ja väiksem olemine kedagi õnnelikuks ei tee. Hing jääb haigeks. Ikka ise, täies säras, täistuledes, mis sellest, et mõnele on seda palju! Kui enda jaoks on paras, on süda rahul.»