Majutus on reisimise juures üks kõige suuremaid, kui mitte lausa suurim kulu. Ja see detail ei ole jäänud märkamatuks. Nagu sellistes olukordades ikka, otsitakse probleemile lahendust ning osaliselt on see ka leitud – oma kodu vahetatakse võõrastega.

Lauren Shaw armastab reisimist, kuid oma kodu lühiajaline väljaüürimine näiteks Airbnb platvormil on tema jaoks välistatud. «Ma pole kunagi tundnud end mugavalt, kui mõtlen oma korteri lühiajalisele üürimisele,» tunnistab ta CNNile. «Mul on sõpru, kellel on olnud kohutavad kogemused külalistega ning praktiliselt olematu tugi broneerimisplatvormidelt.»

Reisimise kulud on paljude jaoks suur takistus. New Yorgist pärit Shaw armastab suusatamist – hobi, mille majutuskulud on viimase kümnendi jooksul järsult tõusnud. «Suusamajutus on sageli väga kallis ja paljudele kättesaamatu,» tõdeb ta.