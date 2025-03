Viimastel aastatel on ilutrendid muutunud aina ennetavamaks – paljud noored, sealhulgas kahekümnendates eluaastates inimesed, pöörduvad esteetikakliinikutesse sooviga vältida kortse juba enne nende tekkimist. Preventatiivne botox ehk botuliintoksiini süstimine ennetava meetmena on tõusnud kuumaks teemaks nii iluvaldkonna ekspertide kui ka sotsiaalmeedia mõjuisikute seas. Aga kas see tõesti aitab nooruslikku välimust pikemalt säilitada või võib varajane sekkumine tuua hoopis ootamatuid tagajärgi?

Kas varajane botoxi süstimine ennetab kortse?

Dermatoloog Elo Kuuma sõnul on botuliintoksiini põhimõte lihaste ajutine halvamine, mis takistab näolihaste kokkutõmbumist ja sellega seotud kortsude tekkimist. «Kui miimilised lihased ei liigu, siis ei moodustu ka nahas kortsud, mis aja jooksul süvenevad. Seega võib teoreetiliselt järeldada, et mida varem botoxit kasutama hakata, seda väiksem on võimalus, et kortsud üleüldse tekivad,» selgitab ta.