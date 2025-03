«Siis tulid löögid. Esimest korda, kui ta mind lõi, olin ma nii šokeeritud, et ei suutnud isegi nutta. See oli kiire – lihtsalt üks tugev löök vastu põske, nii et mu pea paiskus vastu uksepiita.»

Lähisuhtevägivald on mingil määral puudutanud kõiki. Ka õnnelikes perekondades kasvanud inimesed teavad vähemalt ühte, kui mitte mitmeid jõhkraid vägivalla juhtumeid oma tutvusringkonnas. On võimatu väita, et lähisuhtevägivald pole Eestis probleem. Uurisime eestlastelt silmast silma, millised on olnud nende isiklikud kokkupuuted. Siin on nende erakordselt ausad lood, mida keegi neist pole varem avalikult jaganud. Siinkohal tuleb märkida, et ainult ühel inimesel polnud näidet. Asjaosaliste nimed on loos teema tundlikkuse tõttu muudetud.