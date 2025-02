NÄDALA RETSEPTID Hõissa, vastlad! Vastlakukkel kahel moel

Oma küpsetamiskogemuse kirjutasid mõne aasta eest raamatusse «Haputainast küpsetised» Samliku Pekkeri rajajad Eva ja Raido Soosaar. Ka Eva Pärteli (pildil) kaheksast küpsetamisteemalisest kokaraamatust kaks viimatist, «Nisujuuretis. Küpsetised» ja «Nisujuuretis. Küpsetised. Osa 2» on pühendatud just nisujuuretisega küpsetamisele. «Juuretisesai on endiselt populaarne ja selle austajate ring aina kasvab,» tõdeb ta.