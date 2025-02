NÄDALA KODU Mõttemänge virgutav nukutuba Türil

Eesruumi siseneja satub justkui näitelavale, kus kõik on etenduse alguseks valmis seatud. Vihjeid pakkuvateks rekvisiitideks on kõrvitsad, kõnekad nukud, nukukunstniku maalikunstnikust abikaasa Margus Tiitsmaa looming jms. Eesti disainiklassika austajaile jääb silma ka Tarbeklaasi tänaseks rariteedi staatusse tõusnud Eino Mäelti disainitud vaas «Ama», mis nagu hiljem selgus, on pärit naise lapsepõlvekodust Kuressaarest.