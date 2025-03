Meeldib see sulle või mitte, aga toidupoest pole pääsu mitte kellelgi. Ka kõige usinam kojutellija peab luminofoortorude rägastiku all, plekist seinadega kaubanduspühamus rahakoti raudasid avama. Mis aga seal meid erutab ja mis kohe üldse mitte – just sellest taskuhäälingus «Oma tuba, oma luba» täna räägime.