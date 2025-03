Lisaks miljonitele dollaritele on Tesla tegevjuhil Elon Muskil üle tosina lapse ja seda nelja erineva naisega. Samal ajal kui Musk on nimi ja nägu, mida paljud teavad ja tunnevad, siis kõik peale ühe miljardäri laste emadest elavad n-ö tagasihoidlikku elu kulisside taga.

Alles hiljuti nägi ilmavalgust Tesla tegevjuhi ja maailma ühe rikkaima mehe Elon Muski neljateistkümnes laps. Samal ajal kui USA koomik Nick Cannon on saanud 12 last kuue erineva naisega, on Musk olnud veidi «kokkuhoidlikum». Muskil on vaid neli kallimat, kellega koos ta maailma populatsiooni on rikastanud.