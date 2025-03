Malta, päike, soolased tuuled ja minu kõige uuemad seiklused, mis viisid mind nii stand-up komöödiaõhtutele kui ka kohaliku kväär TV-šõu võtetele. Seal sattusin kokku terve hunniku biseksuaalsete noormeestega – enamasti kohalikega, aga sekka ka mehi Marokost, Hispaaniast ja Itaaliast. Ja kui ma ütlen, et nad olid ilusad, siis ma mõtlen seda TÕSISELT. Selline kuumavereline ja avatud energia, et isegi kaamera ees ei tekkinud kellelgi probleemi teise noormehega suudelda. Eriti arvestades, et päriselus olid enamik neist suhtes naistega.

Aga üks neist jäi mulle eriti silma – ja no, mina talle ka. Ta oli loomulikult nii vaba, nii enesekindel, ja see ellusuhtumine… Ahh, ma lihtsalt tundsin, et tahan seda maailma lähemalt tundma õppida. Sest miks mitte? Elu on ju avastamiseks.