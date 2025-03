Euroopa vanades kirikutes, lossides ja sildades on peidus süngeid saladusi – rahvasuu räägib lugusid inimestest, kes on elusalt müüritud kivide vahele, et hooned püsiksid kindlamalt ja ette ei tuleks ebaõnne. Eestis kutsutakse neid õnnetuid hingi võtmekandjateks – ehitajad otsisid kedagi, kes võtaks vastu saatusliku rolli, sageli teadmata, et see tähendab elu lõppu kivises vanglas. Kas need lood on vaid rahvajuttude pärand või leidub ajaloolisi tõendeid, mis kinnitavad neid jubedaid ohverdusi?