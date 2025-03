ÄRA VISKA ÄRA Armastatud puuvilja koorel on tervisele üllatav mõju

Selgub, et apelsinikoortel on mitmeid tervist turgutavaid omadusi, millest meil seni aimugi polnud. Koorel, mis sageli prügikasti lendab, on üllatavalt palju kasulikke omadusi, mis aitavad parandada seedimist, tugevdada luid ja vähendada kolesterooli. Ameerika pereõe Eva García sõnul on tegu supertoiduga, mis toetab südame tervist.