NÄDALA RETSEPTID Paastukuu! Road kraadi võrra kergemalt

Muu hulgas on vitamiinirikastest võrsete ja idanditega mahlad või smuutid paastukuul head organismi turgutajad ning puhastajad, kiidab vanas Kadrioru puumajas tegutseva Nopi kohviku peakokk Jevgenija Gorlova. Ta lisab, et mõlemaid võib poetada erinevatesse mahla- või smuutisegudesse, täpselt nii, kuidas fantaasia või maitse lubab. Rääkimata sellest, et nii võrsed kui ka idandid on tervisesõbralik täiendus ükskõik millisele roale praest salati ja võileivani.