Rannamõisa PetCity loomakliinik on üks väheseid kliinikuid Eestis, mis on avatud ööpäevaringselt. 5-6 veterinaari ning 7-8 assistenti tegelevad iga päev umbes 50 patsiendiga, kellest paljude probleemid on erakorralised. Kõige raskematest juhtumitest rääkides toob loomaarst Gerlin Järvela välja olukorrad, kus looma vigastused on inimese poolt tekitatud, aga tema sõnul pole harvad ka juhtumid, kui omanik soovib oma lemmiku magama panna, sest loom ei sobitu enam tema elustiiliga.

«Kui tervislikku põhjust ei ole, siis olen keeldunud looma eutaneerimast,» ütleb Järvela, kuid lisab, et see ei tähenda, et inimene ei või kuhugi järgmisesse kliinikusse minna ja seda siiski lasta teha. Et selliseid olukordi ennetada, tehakse koostööd erinevate loomakaitseorganisatsioonidega, kes tulevad loomale appi, aitavad tema raviks raha koguda, kui omanik on nõus oma looma neile kirjaliku tõendi alusel loovutama. Enamasti pigem on.