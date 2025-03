HEA ELU TEEJUHT Elagu stress!

Stressi mõiste võttis kasutusele Ungari endokrinoloog Hans Selye 1936. aastal. Aastakümneid oli sõnal stress ainult negatiivne tähendus, usuti, et igasugune stress teeb inimesele ainult halba (Tsiteerides klassikut: no stresso, no stresso, no need to be depresso).