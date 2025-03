TUBASED TALITUSED Kuidas säilitada lõikelilli?

Esimene reegel on õite värskus. Mida värskem on õis, seda kauem see püsib. Näiteks ei maksa osta juba avanenud lõikenartsisse, vaid selliseid, mis veel puhkevad. Nartsissi täiesti avanenud lõikeõis püsib vaasis vaid mõned päevad, tulbid säilivad vähemalt nädala, aga hea hoolduse korral veelgi kauem, krüsanteemide puhul pole haruldane ka kuuajane püsimine.