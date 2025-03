Õues paugub kevad ning päikegi sirab õhtusse välja. Järelikult on aeg teha aknalauale ruumi kõiksugu erinevate ja põnevate taimede ette kasvatada. Mida me sel aastal ette kasvatame ja mis plaanid meil aias üldse on, just sellest me täna taskuhäälingus «Oma tuba, oma luba» räägime.