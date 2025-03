Briti teletäht ja tuntud aednik Alan Titchmarsh rõhutab, et avokaadode kasvatamiseks raiutakse maha tihedaid vihmametsi, et rahuldada tarbijate kasvavat nõudlust.

«Enamik Ühendkuningriigis müüdavatest avokaadodest kasvatatakse piirkondades, kus nende kasvatamiseks on vihmametsi häirivas tempos maha võetud. Seejärel transporditakse need sageli üle 8000 kilomeetri ookeani taha, et saada «keskkonnasõbralike» tarbijate hommikusöögiks, märgib Titchmarsh.