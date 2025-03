Elu õppetunnid tulevad pahatihti tagantjärele tarkusena. Eriti siis, kui sa oled endale ikka ja jälle korrutanud, et järgmine kord olen targem. Selle kinnitamise peale võid sa julgelt panuseid teha, et järgmine kord oled sa samas seisus. Istud ja korrutad iseendale, et ma õpin – see kord ma õpin enda vigadest!