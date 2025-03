Moelooja Marilin Sikkal teab saladust, mida iga naine ihaldab teada saada – milline on see tõeliselt töötav nooremaks muutev värv. Me oleme käinud eksiteedel erksate toonide radadel ja matnud end turvalisena tunduvasse musta – mõlemad on täiesti vale tee! Aga võta õige toon ja kümme aastat kaob! Vaata videot!

Täna algab Tallinn Fashion Week! Viimased kohad saalis on kiiretele veel saada Fientast. Marilin Sikkal astub lavale glamuurse finaaletendusega.

Mida küsivad naised disaineritelt, ma usun teie stuudios ka: kuidas ma saaksin palun kümme aastat nooremaks?

Siis ma ütlengi, et ärge kandke musta! See must võtab kõik värvi näost ära.

Must on liiga haualähedane toon. Aga mis on kõige mõjuvam noorendav toon, mis panev tõesti palge särama ja kustutab kohe väsimuse märgid?

See gamma muudab nooremaks, vähemalt kümme aastat kaob. Olen aastate jooksul avastanud iseenda, klientide ja sõbrannade pealt, et selle efekti annab...

Jaa, aga sellised toone kandes peab kõige vähem vaeva nägema selleks, et särada.

