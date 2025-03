HEA ELU TEEJUHT Kinnitage turvavöö!

Samasugune tunne võib inimest tabada ka maapinnal, hoolimata sellest, et kaks jalga on kõvasti maas. Meie aeg on praegu turbulentne ilma õhku tõusmatagi, iga päev puutume kokku uudistega, mis üksikisiku kontrollile ei allu. Sa ei saa pidurdada ei Ameerika presidenti ega kliimasoojenemist, ei aktsiaturgude langust ega tapatalguid Ukraina pinnal, isegi kodupoes toimuvale hinnatõusule ei saa sina kätt ette panna.

Kui mõtlema hakata, siis selliseid asju, mis ei allu kontrollile, on palju ja need ei pea olema globaalsed katastroofid. Vastupidi, enamasti on need täitsa igapäevased raputused meie lähedalt. Sa võid kaotada töö, võid mõne hullunud rullnoka auto ette sattuda, arvuti kõvaketas võib ootamatult üles öelda jne. Ka peas toimuva mõttemaru üle puuduks nagu kontroll! Tundeid on samuti raske kontrollida.