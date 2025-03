Maailm on täis ilusaid kohti ja nendes ilusates kohtades on enamasti maitsvad, eksootilised toidud. Mõnikord aga ka veidrad. See veidrus on muidugi suhteline. Kui meie, eestlaste, jaoks on täiesti tavaline pidulikul jõululaual verest kokkumätsitud vorsti maiustada, siis kanadalase jaoks võib see tunduda äärmiselt vastik. Seega kõik on suhteline.