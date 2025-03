Kevadiste aiatöödega seostub enamikul sõnapaar «viljapuude lõikamine», ent enamasti unustatakse ära taimed, kes alles tärkavad. Varaseimad sibullilled on juba õitsemist alustanud ning «ninad» on mullast mullast välja pistnud ka tulbid-laugud ja nartsissid.

Nende õieilu tagamiseks ka järgmisel aastal tuleks neid kevadel pisut toita. Eriti oluline on see uute ja kasvutingimuste suhtes nõudlike sortide jaoks, mille puhul kurdetakse sageli, et nende õitsemine ongi vaid ühekordne sündmus ja raharaiskamine. Tegelikkuses pole sibulal võimsa õitsemise kordamiseks lihtsalt jõudu, sellest annavad tunnistust tillukesed kidurad õied või üksnes üheainsa õieta lehekese nähtavale ilmumine.