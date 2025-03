NAISTEJUTUD Need on põhjused, miks naine mehe maha jätab. Mees ei kuule sellest kunagi

Ja noh, suur vahe on sellel, kui sa oled kahekümne kahe aastane ja siis sa oled kolmekümne kaheksa aastane, eks. Noorena võib-olla ei oska midagi õieti oodatagi, sest elukogemust on sul vähe. Aga kui oled suhtes ja hakkad koos teise inimesega kasvama, aga ta ei tule sulle järele, siis paratamatult see tekitab probleeme. Ja kui sa enne ütlesid, et kaheksakümmend protsenti lahutustest algatavad naised...

See on rahvusvaheline statistika. Otsuse lahku minna teevad sageli just naised.

Lahutuse põhjused

​Lahutuse põhjustest avalikkus enamasti ei kuule. Tavapärane on korrata sisutuid väljendeid: kasvasime lahku, armastame teineteist, aga otsustasime ühiselt, et nii on parem jms. Eelmisel aastal jõudis avalikkuse ette ka mitu konfliktset lahutuslugu ja laste hooldusõiguste teemalist vaidlust, mis on pigem erand. Eestis on kombeks vaikida, isegi perekond ei tea sageli, mis paari vahel päriselt toimus.

Põhjused, mida kasutatakse argumentidena kohtus, pole samuti alati tõesed. Seal on vajalik tuua väiteid, mis kinnitavad abieluliste suhete jätkamise võimatust – faktiline lahkukolimine, kõrvalsuhe, väärkohtlemine.

Miks abielu tegelikult lõppeb?

Kommunikatsiooni probleemid. Paar läheb lahku, kuna ei suuda suhelda, lähedust ja mõistmist luua. Suhtlemine on oskus – seda saab igaüks õppida, aga kõige probleemsema käitumisega inimesed väidavad enamasti, et neid see ei huvita, neil pole vaja. «Sinul on probleem, mine ja arene!» Suhteprobleem on alati kahe partneri vahel, ehk mõlema lahendada. Hea uudis – kui on olemas tahe ja soov pühenduda, on suhtlusprobleemid alati lahendatavad.

Väärtuste probleemid. Enda väärtustega vastuollu minna ei saa, just sel põhjusel oleks tark väärtused juba suhte alguses läbi rääkida ja kokku leppida. Mis on oluline ühele, mis teisele, millised on ootused, kus on piirid. Vastandlike väärtustega inimeste kooselu tähendab pidevaid konflikte. Oma sisemisi väärtushinnanguid inimesed reeglina ei muuda.

Rahuldamata vajadused. Kui üks partneritest jääb ilma sellest, mida vajab, sõidab suhe kindlal hävimise kursil. Need vajadused võivad olla emotsionaalsed, füüsilised, vaimsed, materiaalsed, millised tahes. Ühe soovib emotsionaalset lähedust, teine väldib seda. Üks tahab rohkem seksi, teine vähem. Kompromiss pole võimalik, vajadused tuleb rahuldada ja mistahes moel kokkuleppele jõuda. Või lahku minna.

Miski pole piisavalt hea. Kui üks pool suhtes tunneb, et mida iganes ta annab, on see alati vähe, siis ta viimaks väsib ja lahkub. Võti pole selles, mida tehakse, vaid selles, kuidas seda tõlgendatakse. Nõudlik ja rahulolematu suhtepool on ebaküps inimene, kes ei saa aru enda panusest suhtesse ja ainult tarbib teist. Tänulikkuse asemel domineerib tänamatu vaade. Suhte hävitab ebapiisavustunne – ka mehed kinnitavad sama. Ebarealistlikud ootused, kõrged nõudmised, eluvõõras ettekujutust paarisuhtest.

Lootuse kaotamine. Üks partneritest väljendab selgelt oma vajadusi, ootusi ja soove muutuse osas. Terves suhtes partner arvestab nendega, aga kui selgub, et seda arvestamist ei ole ja kunagi ei tule, kaob lootus paremale suhtele.

Armastuse kaotus. Tunne on abstraktne ja muutuv, see on kao, vaid pigem lahustub. Suhte hävitab arusaam, et partner peab seda armastuse tunnet sulle pakkuma ja looma. Kui teine ei anna, tuleb rahulolematus ja kius – see hävitabki tunded. Armastuse tunnet lämmatab ka harjumus negatiivselt mõelda, otsida teises puudjääke, hoida alles ja meeles teise eksimused, solvuda. Tavaline on süüdistada partnerit, alati on suhte hävitaja see solvuja, süüdistaja, ohvri mängija ise.

Usalduse kaotus. Petmine ei lõpeta suhet, vaid võib mõne suhte isegi päästa, tuues välja rääkimata probleemid või rahuldamata vajadused. Kuid petmisega kaasnev valetamine-varjamine võib hävitada usalduse ja seda on taastada väga raske. Asi saab õnnestuda vaid siis, kui päriselt andestada ja uus lehekülg pöörata. Isegi kui suhe jätkub, saadab petetud poolt pidev ärevus, hirm ja paranoia, et asi kordub taas – see muudab terve suhte võimatuks.

Vägivald. Eesti peredes on palju vägivalda ning emotsionaalset vägivalda peetakse tihti normaalseks. Lubamatu on igasugune teadlik pahasoovlik käitumine partneri suhtes, vägivallale pole õigustust. (Vägivaldne pool ise küll näeb, et tema käitumine on õigustatud, kuna teine tegi ju nii... See on vale) Ilmnenud vägivalla puhul tuleb see kohe lõpetada ja kui partner pole nõus, siis suhe lõpetada.

Allasurutud emotsioonid. Asi, millest ei räägita ja mida inimene ka ise tihti ei tea! Aga ettevaatust – kõik see viha, rahulolematus, pettumused, hirmud, aga ka väljendamata soovid kuhjuvad ja hakkavad suhet seestpoolt söövitama. Tulemuseks võib olla abstraktne ärrituvus ja rahulolematus, mil nagu polekski põhjust. Vaata sügavamalt - põhjus on need alla neelatud tunded. Suhet on võimalik päästa, kui turvalises ruumis ja heade kavatsustega, miks mitte terapeudi abiga, need allasurutud tunded välja elada.

Toetuse puudumine. Suhte kvaliteeti näitab see, kuidas partner käitub raskel ajal. Kas ta oskab kuulata, aidata, julgeb kohale jääda? Või läheb närvi, hakkab süüdistama, ründab, nõuab oma, laseb jalga? Öeldakse – ära jää inimese kõrvale, kes raskel ajal laob sulle veel raskust juurde. Üha enam enesearenguteel inimesi tõdeb – kui mul puudub toetaja, puudub ka suhe.

Allikas: vestlused Annaliisa ja veel 8 lahutanud eestlannaga.