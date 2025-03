NÄE ENNE TEISI Moenädal kuulutab: kurvid on ammu moes!

Mammu kevad pakub riideid, milles õnnelik olla, ei midagi karmi ega kandilist. «Ja satsid ning lipsukesed on tagasi. Seda on naised iga kord küsinud, kui ma midagi konkreetset ja geomeetrilist disainin. Oma keha ei tasu kriitilise pilguga mõõta – kurvid on ammu moes!»

Seda värvi sa ei tunne

Kevadel on tulemas täiesti uusi moevärve, millega üllatab vaoshoitud gammat armastav Brand No.8. Moelooja Svetlana Puzõrjova kirjeldab: «See on väga tujutõstev värv, värske erilise varjundiga roheline, mis kannab nime kiwi colada.»

Lisaks leiab trendipaletilt helge, helendava türkiisi, neutraalsele mustale ja beežile lisab särtsu leopardimuster. Jah, see moeilma huligaan teritab taas küüsi ja on kindla peale minek neile, kes soovivad silma paista – mitte ükski värv ei eruta inimest nii palju kui liginev leopard.

Leopard tuleb tagasi, teab Brand No.8. Foto: Martin Pedaja

«Minu jaoks on see pigem nagu enesekindluse märk. See annab jõudu ja tunned end teistmoodi. See on mäng tunnete ja emotsioonidega,» sõnab Puzõrjova.

Tihtipeale uuritakse just tundlike moeloojate käest, mida tulevik toob. Puzõrjova on üks neist, kes maailma tajub: «Praegu on raske aeg maailmas, suured muutused on tulemas. Tunnen muutusi ka enda sees. Peame jälgima, mida mõtleme, räägime, hoidma teadlikult ennast tasakaalus.»

Naine usub, et empaatia ja hoolimine, lähedastele pühendumine, tänulikkus on homse maailma mõistmise võtmed.

Gamma, mis teeb nooremaks