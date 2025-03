NÄDALA RETSEPTID Mis on kõige popim argisöök? Proovi hakklihakastet täiesti uuel moel

Kotlet ja pikkpoiss, hakklihaga kapsahautis ja täidetud piprad, Bologna stiilis raguu ja frika­dellid – kahtlemata on hakkliharoad ühed argise koduköögi lemmikud. Suhteliselt soodsad, sageli ajasäästjad ja päevapäästjad. Samas saab paindlikkuse meistriklassi kuuluvast ja mitmekülgsest hakklihast teha ka maitsvaid vormiroogi, pirukaid või hautisi, mis võiks vabalt ehtida pidulauda, nähtub Lia Virkuse, Angeelika Kangi ja Pille Endeni värskest hakklihale pühendatud retseptikogumikust «Hakklihatoidud». Samamoodi võib ka mõne argise hakkliharoa vormida lisanditega kübeke lennukamaks ja pidulikumaks. Kui näiteks lisada pikkpoisisegule peekonihaket, šampinjone ja riivjuustu ning katta see küpsetamisel juustupuistega, on tulemus hoopis külluslikum.