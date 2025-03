Kes on kordki elus näinud Terminaatori laivi, see tunneb ka Jassi vulkaanilist energiat – ta tormab laval sellise hooga, et on sekundiga selge – temas tuksub üks tuline mootor. Tulisest mootorist on meest raske lahutada ka vabal ajal, sest siis hüppab ta rauast ratsu selga. Jaagup Kreem on mootorrattal läbi sõitnud pea poolsada riiki. Neid seiklusi ehk igaüks ise järele teha ei julgeks, aga lugeda on neist erakordselt põnev, tule meiega!