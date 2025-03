Unusta moodsad ilunipid ja nutikad sanitaarlahendused – vanasti käis elu palju… loovamalt! Kui tänapäeval ajavad inimesed naabreid marru valju muusika või parkimiskohtadega, siis keskajal tekitasid vihaseid vaidlusi hoopis WC-d, täpsemalt see, kuhu nende sisu voolas. Ilunormid olid samuti omamoodi – lopsakas rind tuli kinni suruda, hambaid nühkida kivipuruga ja juuksed võisid sattuda oksjonile. Ja kui arvad, et tualettpaber on inimõigus, siis tea, et meremehed eelistasid hoopis köit, mille ookeanilained puhtaks loputasid.