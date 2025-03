Kust saab head teise ringi mööblit? Tuleb välja, et see on kordades keerulisem kui esmapilgul arvata võiks. Kuid sellest veel omakorda kolm korda keerulisem on leida enda koju talutava hinnaga viisaka väljanägemisega diivan. Kuigi erinevaid laia valikuga diivanikaupmehi on Eestis palju, on tuhandete valikute seast õige leidmine üsna võimatu ülesanne...Või kas ikka on?