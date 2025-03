Madis Kartau ajakirjanik Copy

Kopli liinil sõitvaid tramme kasutavad inimesed on ilmselt juba märganud, et minevikus inimtühjad Volta ja Krulli peatused on tööpäeva lõpus ebaharilikult elavad. Aastakümneid on trammid tuhisenud mööda mõlema peatuse vahel olevast, võiks öelda, tühermaast. Kuid nüüd on seal asuvas Krulli kvartalis elu täitsa keema läinud, kuna oma kontori on sinna ehitanud Wise.

Kristo Käärmanni ja Taavet Hinrikuse asutatud Wise on tänaseni iga paari aasta tagant ühe kontorilahenduse teise vastu vahetanud. Põhjus alati üks – ruumi jäi väheks. Nüüd on ettevõte end sisse kaevanud Krulli kvartalisse ja ehitanud sinna muljetavaldava kontorihoone, mis on muidu vaiksesse piirkonda elu toonud.

Rääkides Wise'i Krulli kontori projektijuhi Liis Reisneriga, selgitas ta, et ettevõtte Krulli kontor on üks innovaatilisemaid Tallinnas. «Meie visioon oli luua töökeskkond, mis võtab parimal võimalikul viisil arvesse meie üle 2200 Tallinna töötaja tervist ja heaolu, et meie tiim saaks töötada ettevõtte missiooni nimel – loomaks parimat viisi raha liigutamiseks ja haldamiseks kogu maailmas. Tahtsime, et meie uus kontor oleks seega ligipääsetav ja kaasav, võttes arvesse kõigi meie töötajate erinevaid vajadusi,» rääkis Reisner.