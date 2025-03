PROTOKOLL NÕUAB 5 ranget reeglit, millest Valge Maja kokad ei tohi üle astuda

Valge Maja köögis töötab viiest kokast koosnev meeskond, kes on palgatud täiskohaga töötajatena. Personali eesotsas on peakokk ja kondiiter, kes töötavad Valge Maja esimesel korrusel asuvas 900 ruutmeetri suuruses köögis ning vajavad mõnikord täiendavate abikokkade abi. Viimased on abikäeks eelkõige suuremate ürituste puhul, kirjutab Meal Network. Kuigi suur osa peakokkade ajast kulub valitsuse suurürituste korraldamisele ning seda mitu kuud ette, hõlmab nende igapäevane töö köögis muu hulgas ka presidendipere toidulaua katmist. Kuna kokad töötavad sedavõrd lähedal riigipeale, on köögi igapäevane töö seotud paljude keeruliste protokollidega.