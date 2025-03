«Kui teda esimest korda kohtasin, oli ta lihtsalt kõige rõõmsam, hüplevam ja sõbralikum koer. Võin öelda, et see oli kiindumus esimesest silmapilgust,» meenutab Kadri südamlikku esimest kohtumist Karuga.

Kuna Kadri oli ka varem hooldanud oma eakat koera, kes oli samuti liikumispuudega, tundis ta, et tal on kogemust ja julgust pakkuda kodu ka Karule, kellel on küll piiratud liikumine, kuid kes sellele vaatamata saab hästi hakkama ning on tore ja elurõõmus.