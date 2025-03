Ryanairi skandaal – lend, mida ei tulnudki

Plaan oli lihtne: lend Lissabonist Maltale, kus mind pidi ees ootama hitt-teleseriaali casting. Olin korralik kodanik, kohal kaks tundi varem, passisin väravas kolm tundi, sest lend hilines tund aega – ja kui lõpuks läks pardaleminek lahti, tuli järsku välja, et mu käsipagas on liiga suur. Okei. Tüüpiline asi, mida ikka reisides ette tuleb. Pakkusin, et maksan siis juurde. Aga. Selle asemel, et paar lisaeurot vastu võtta ja mind lennule lasta, teatas Ryanair mulle naeratades, et kahjuks jääb mul täna taevas vallutamata, teisisõnu, mind jäeti lihtsalt maha.