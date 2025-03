«Kui oled piisavalt lojaalne, oled ka piisavalt vana,» kirjeldas The Guardiani ajakirjanik jaanuaris Valge Maja pressisekretäri Karoline Leavitti, tõdedes, et 27-aastane naine on oma ülemuse, Donald Trumpi kaitsmiseks võimeline üle minema täielikule Põhja-Korea režiimile. Kuid kes on Leavitt ja mil moel sai seadust rikkunud naisest Trumpi number üks fänn?