Veebruari lõpus teatas põllumajandus- ja toiduamet, et loomaheaolu juhtumitele reageerimiseks luuakse uus operatiivüksus. PTA peadirektor Raimo Heinam tõi Lemmikule antud intervjuus välja, et amet saab aastas keskmiselt 1000 loomade pidamisega seotud vihjet ning tunnistab, et seni pole juhtumitele reageerides alati oldud piisavalt operatiivsed ja järjekindlad.

Üksus hakkab eelkõige ja peamise ülesandena menetlema loomade heaolu vihjeid ning on valmis juhtumitele operatiivselt reageerima, st uus üksus reageerib vajadusel tavapärase tööaja välisel ajal ning arvestatakse ka graafikujärgse töö vajadusega. See tähendab, et üksus analüüsib vihjeid, teeb eeltööd ja täpsustab vajadusel infot, planeerib kohapealsed kontrollid ja teostab need lähtuvalt olukorra kiireloomulisusest.