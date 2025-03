HEA ELU TEEJUHT Kiitust pole kunagi liiga palju

Lugeja kirjutab: «Meie firma töökultuuris puudub motiveeriv kiitmise ja tunnustamise süsteem. Igapäevane tagasisidestamine käib läbi halvustamise ja negatiivsete hinnangute, mitte kunagi polda rahul tulemusega, sest juhid arvavad, et piitsutamine mõjub. Mõjub küll, aga pigem vastupidi. Ma ei räägi ainult endast, vaid tajun meeleolulangust ka kolleegidel. Kaasa aitab ka see, et vaatamata inflatsioonile pole palkasid tõstetud ja mingit lootust selleks pole ka. Firmal läheb normaalselt, st meil pole makseraskusi, aga kui näiteks palka juurde küsida, siis öeldakse, et inflatsioon pole argument, sest ettevõttel on ka raske. Kõik see kokku on tekitanud olukorra, et n-ö kohvinurga vestlustes pole kellelgi midagi head öelda, samas kõik lisavad, et konkreetne töö ju meeldib, ainult suhtumine ja palk on see, mis häirivad. Kuidas sellises olukorras leida jõudu või siis ongi õigem lahkuda ja leida mõni teine firma, kus iga päev ei hammustata loenguga, kui kehvad te kõik olete.»