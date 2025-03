Kõige pikema elueaga on punase sõstra ja karusmarja oksad, mis kannavad kuus aastat ja enamgi, must sõstar vananeb kiiremini – tema oksad on kõige produktiivsemad esimesed neli aastat. Seda tuleb ka lõikamisel arvestada, et eemaldada igal aastal vanimaid oksi ning ergutada sel moel põõsaid uuenema.