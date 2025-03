PALMIPUU PALMI ALL Pass, pilet ja vabadus – üksinda reisimise võlu ja valu

Kui nüüd kristalselt aus olla, on üksi reisimisel on ka omad veidrad hetked. Näiteks olen avastanud ennast restoranis menüüga rääkimas, sest pikk vaikus üksi olles ajas pea sassi ja aju lihtsalt vajas vestlust. Või eksisin Veronas üht kotipoodi otsides mitu korda järjest ühele ja samale tänavanurgale, sealsed kohalikud olid sentimeetri kaugusel, et mind vana tuttavana tervitama hakata. No polnud kedagi, kes kaardile silma peale viskaks.